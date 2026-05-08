Fuerza Naval garantiza protección y seguridad en puertos y flota pesquera

Del 1 al 7 de mayo de 2026, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua brindó protección e inspección a embarcaciones y flotas pesqueras en los principales puertos del país.

En el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 12 buques mercantes, facilitando la exportación de 9 mil 430 toneladas métricas de mercadería en general, 22 mil toneladas métricas de azúcar y 7 mil 050 toneladas métricas de estearina de palma.

Además, se importaron 16 mil 855 toneladas métricas de mercadería en general, 34 mil 923 toneladas métricas de maíz y trigo; 48 mil 250 toneladas métricas de cemento jumbo, 51 mil 267 toneladas métricas de petróleo crudo y 782 vehículos.

Además, se recepcionaron 78 barcos pesqueros que aportaron más de 52,000 libras de productos marinos.

En el Distrito Naval Caribe, las autoridades atendieron un buque mercante y 12 barcos de cabotaje que transportaron más de 2,800 toneladas de mercadería hacia puertos estratégicos como El Bluff, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island.

En este sector, la flota pesquera industrial y artesanal reportó una producción significativa de 93 mil 230 libras de productos del mar tras la atención de 17 embarcaciones.

El Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez” garantizó la seguridad de 473 ferris y embarcaciones en los lagos y el río San Juan.

El informe destacó además la movilidad en la Isla de Ometepe, donde se atendieron 114 ferris con más de 11,000 pasajeros en la ruta Moyogalpa-San Jorge, mientras que en San Carlos se brindó protección a 253 lanchas que transportaron a 6,372 pasajeros hacia diversos destinos como el Archipiélago de Solentiname y San Juan de Nicaragua.