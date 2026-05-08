Celebran XI Encuentro Nacional de la Familia de Enfermería Albino Acosta Martínez

Con la participación de mujeres y hombres dedicados a la enfermería, se realizó el XI Encuentro Nacional de la Familia de Enfermería “Albino Acosta Martínez”, en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias ubicado en Managua.

Managua celebra XI Encuentro Nacional

La compañera Janeth Vega Chávez, directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, destacó que durante este encuentro se resalta el servicio con amor, que se les brinda a las familias en los hospitales, centros de salud, en las comunidades, con la Estrategia Mi Hospital en Mi Comunidad, jornadas de vacunación y Ferias de Salud.

«Esta labor de enfermería, ha contribuido a la salud y la vida de las familias, tomando en cuenta: la reducción de la mortalidad materna y neonatal, pacientes en hemodiálisis, el manejo seguro de dispositivos médicos y las acciones desarrolladas desde el primer nivel de atención», expresó la enfermera Chávez.

El Encuentro Nacional de Enfermería saluda desde ya el 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, el 24 de mayo, Día del Auxiliar de Enfermería, y el 30 de mayo, el Día del Técnico Quirúrgico y operadores de central de equipos.

