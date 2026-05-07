Nicaragua participa en la inauguración de la Feria Beauty Istanbul

Este jueves, una representación del Gobierno de Nicaragua participó en la ceremonia de inauguración de la feria Beauty Istanbul, celebrada en el Centro de Ferias de Tüyap, en Türkiye.

Nicaragua en Beauty Istanbul: ¡Explora 5ª feria mundial!

La invitación fue extendida por el Sr. Mahmut Er, Presidente del Consejo Empresarial Türkiye-Centroamérica y Caribe (DEIK) y Gerente General de la empresa Ipekyolu.

Considerada la quinta feria más importante a nivel mundial en la industria de la cosmética, belleza y tecnología de envases, el evento cuenta este año con una escala récord.

A pesar de los desafíos regionales, la feria reúne a 1,368 empresas expositoras de 61 países, consolidándose como un espacio clave para el intercambio comercial y la innovación tecnológica.

Durante la apertura, se destacó que se espera la asistencia de más de 15,000 visitantes profesionales de 167 naciones.

En esta edición, resalta la participación de dos empresarios nicaragüenses, quienes explorarán oportunidades de negocio y nuevas tendencias en un mercado que proyecta un crecimiento sostenido para el sector de la belleza y el cuidado personal.

