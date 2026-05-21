Nicaragüense fallece tras inhalar gases tóxicos en mina de Costa Rica

Una fatal jornada laboral ocurrida en Costa Rica, cobró la vida del minero Berlingo Samuel Soza Oporta, de 23 años, originario del municipio de Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte de Nicaragua, la mañana de este jueves.

Nuestro colaborador en Río San Juan, José Duarte informó que Soza Oporta sufrió una severa intoxicación fulminante provocada por la manipulación de sustancias altamente tóxicas.

El trágico incidente se registró a eso de las 8:00 de la mañana en una galería de la mina conocida como «La Conchudita», localizada en territorio costarricense.

Informes preliminares detallan que Soza Oporta se encontraba operando directamente con un saco de cianuro, quedando expuesto de manera directa a emanaciones de gases altamente tóxicos durante un lapso de entre tres y cinco minutos.

En medio de la faena, Soza Oporta experimentó una severa crisis respiratoria y una fuerte sensación de ahogo, logrando pedir auxilio a sus compañeros para ser evacuado del túnel.

Al percatarse de que el joven se encontraba inconsciente, con la piel morada por la falta de oxígeno, y sin responder a los estímulos, sus familiares reaccionaron con rapidez y lo subieron a una embarcación para trasladarlo de urgencia hacia el Centro de Salud de Boca de Sábalos, en suelo nicaragüense.

A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarle la vida, el organismo del joven no resistió los devastadores efectos del veneno y falleció mientras navegaban sobre las aguas del río San Juan.

El cuerpo sin vida fue ingresado finalmente a las 11:10 de la mañana de hoy al Centro de Salud Camilo Díaz, en el municipio de El Castillo, Río San Juan, donde el personal médico de turno únicamente pudo certificar que el paciente ya no presentaba signos vitales.