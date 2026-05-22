Campesino falleció tras ingerir sustancia tóxica en Pantasma

Un lamentable suceso conmovió la mañana de este viernes, a los habitantes de Jinotega, donde Iván Oliver Castro, de 43 años perdió la vida a causa de una severa intoxicación provocada por la ingesta de un potente agroquímico de uso agrícola.

La víctima era habitante de la comunidad de Wale, ubicada en el municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega, y de acuerdo con Cazadores de Noticias, Castro ingirió una sustancia química letal conocida comercialmente como “Vidate”.

Tras percatarse de la situación, familiares y personas cercanas lo trasladaron de urgencia hacia el centro de salud Adelina Ortega, de Pantasma, a donde ingresó a las 9:20 de la mañana en estado de extrema gravedad debido a los efectos fulminantes del veneno en su organismo.

A pesar del esfuerzo del personal médico de turno por estabilizarlo y contrarrestar los efectos de la sustancia en su cuerpo, lamentablemente Iván Oliver no logró sobrevivir.

Las autoridades correspondientes realizan las indagaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que mediaron en este trágico hecho que enluta a una familia de la comunidad de Wale.