Fémina muere impactada por motocicleta ATV en Linda Vista, Managua

Como Jerónima de Jesús Zambrana de 65 años de edad, fue identificada la señora que falleció la tarde de este jueves, tras ser impactada por una motocicleta, conducida por Yamil Esteban López Martínez, de 25 años.

El accidente de tránsito se registró cuando, doña Jerónima junto a una hija, se disponía a cruzar la vía, exactamente, de los semáforos de Linda Vista, media cuadra abajo, Managua.

La fatalidad ocurrió al momento que doña Jerónima cruzó la vía presumiblemente de forma imprudente junto a una hija, ocurriendo la tragedia.

La señora Zambrana, falleció a causa de trauma craneal severo y el cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal.

En tanto el conductor de la moto placa M 351 620, Yamil López, de 25 años, fue retenido por la policía y trasladado a la segunda delegación donde se determinara su responsabilidad en este lamentable hecho que cobró la vida de la señora Jerónima Zambrana.