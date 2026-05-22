¿Imprudencia? Así pereció doña Jerónima de Jesús en Linda Vista

De forma casi inmediata falleció la señora Jerónima de Jesús Zambrana, de 65 años, al ser arrollada por un motociclista de los semáforos de Linda Vista, media cuadra abajo, Distrito II de Managua, la tarde de ayer jueves.

Señora fallecida en Linda Vista

La fatalidad ocurrió cuando doña Jerónima iba cruzando la vía junto a una hija y otra persona, a las 4 con 50 minutos de la tarde, tratando de sortear el fuerte flujo vehicular en esa zona de la capital.

A causa del fuerte impacto, la señora Zambrana sufrió un trauma craneal severo que le produjo la muerte y su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas precisas de su deceso.

Mientras tanto, Yamil Esteban López Martínez, de 25 años, conductor de la moto placa M 351 620 fue retenido por la policía de la Estación II para determinar su responsabilidad en el accidente que cobró la vida de la señora Jerónima Zambrana.

Testigos dijeron que en la fatalidad se conjugaron la impudencia de la señora que cruzaba la vía y el exceso de velocidad con que conducía el motociclista en una zona concurrida donde no se debe de sobrepasar los 20 kilómetros por hora, al igual que frente a escuelas, hospitales y mercados.