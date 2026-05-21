Quinceañera dijo que vería una película, pero no ha regresado a casa

La tranquilidad desapareció en un hogar del Reparto Juan Ramón Padilla, en el municipio de Ticuantepe, luego que el pasado viernes 15 de mayo, desapareció la adolescente adolescente Ismara Alejandra Valverde Calero, de tan solo 15 años.

Aquella tarde, Ismara salió de su casa comentando a sus seres queridos que se reuniría con una amiga para ver una película.

Sin embargo, el tiempo transcurrió, cayó la noche y la joven nunca regresó a su hogar.

Desde ese instante, la rutina de esta familia se transformó en una búsqueda incansable y en una vigilia marcada por las lágrimas y la esperanza compartida de volver a abrazarla sana y salva.

Apenas el pasado 30 de abril, Ismara había celebrado con entusiasmo la llegada de sus 15 años, una etapa llena de metas que combinaría con sus estudios de cuarto año de secundaria.

Sus familiares, con el corazón quebrantado, confiesan que jamás imaginaron enfrentar una pesadilla de tal magnitud, por lo que apelan a la solidaridad de la ciudadanía para que cada persona que vea su fotografía se convierta en un par de ojos atentos en las calles o en las redes sociales.

La denuncia formal por la desaparición ya ha sido interpuesta ante las autoridades de la Policía Nacional para iniciar los protocolos de búsqueda.

Paralelamente, una red humana conformada por vecinos, amigos y familiares se ha tomado la tarea de difundir masivamente su imagen.

Si usted tiene alguna información que ayude a devolverle la paz a este hogar y a localizar a Ismara, puede comunicarse de inmediato al teléfono 8984-1848, directamente con su padre, el señor Alejandro Valverde.