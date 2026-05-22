Angélica Chavarría destaca trato digno y atención integral en Centro Penitenciario de Mujeres

El Sistema Penitenciario Nacional y la Policía Nacional hicieron pública una declaración voluntaria de la ciudadana Angélica Chavarría Altamirano, quien actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres.

A través de su testimonio directo, Angélica expresó su reconocimiento al trato digno, respetuoso y apegado a las normas humanitarias que ha recibido de manera constante por parte de las autoridades de ambas instituciones desde el inicio de su resguardo.

En su declaración, confirmó que se encuentra en un óptimo estado de salud gracias a la cobertura médica que se le brinda de forma diaria.

Detalló que las autoridades del centro garantizan el acceso a consultas médicas generales, atención especializada, realización de exámenes clínicos y el suministro oportuno de todos los medicamentos requeridos para su bienestar físico.

Asimismo, dijo que mantiene un vínculo familiar activo y regular a través de visitas semanales por parte de su madre y su hermana, de quienes también recibe paquetes de apoyo de forma complementaria.

De igual manera, el Sistema Penitenciario asegura de forma diaria su alimentación, refrigerios y la entrega periódica de kits de aseo personal para asegurar condiciones óptimas de higiene y vida.

Finalmente, destacó las facilidades de recreación y esparcimiento que se le otorgan en el penal, señalando que diariamente dispone de tiempo en el jardín para tomar el sol, además de contar con un televisor y acceso a programación variada para su distracción.

Con estas declaraciones en su propia voz, agradece formalmente a las autoridades y se desmiente de manera categórica cualquier campaña difamatoria sobre sus condiciones actuales de detención.