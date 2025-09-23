MINED desarrolla simposio para fortalecer la educación física y el deporte

Las autoridades del Misterio de Educación, mediante un simposio de manera presencial y virtual, promueve el intercambio de experiencias en la promoción de la educación física y el deporte para fortalecer la enseñanza integral, contemplada en la Estrategia Nacional de Educación «Bendiciones y Victorias».

Educación física y deporte: intercambio y fortalezas

Pamela Alarcón, coordinadora Nacional de Ajedrez del Mined, dijo que se avanza en las proyecciones, prueba de eso que fuimos sede de los Juegos Codicader en nuestro país, donde cometimos y ganamos varias medallas en 8 disciplinas deportivas.

Entre los deportes: taekondo, voleibol, ajedrez, atletismo, béisbol, baloncesto, natación, entre otros.

Otro elemento básico, es que las niñas tienen mayor participación en las competiciones, y el deporte dejó de ser exclusivo para varones, lo que permite el enriquecimiento deportivo.

