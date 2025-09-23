MINED desarrolla simposio para fortalecer la educación física y el deporte

Las autoridades del Misterio de Educación, mediante un simposio de manera presencial y virtual, promueve el intercambio de experiencias en la promoción de la educación física y el deporte para fortalecer la enseñanza integral, contemplada en la Estrategia Nacional de Educación «Bendiciones y Victorias».
Pamela Alarcón, coordinadora Nacional de Ajedrez del Mined, dijo que se avanza en las proyecciones, prueba de eso que fuimos sede de los Juegos Codicader en nuestro país, donde cometimos y ganamos varias medallas en 8 disciplinas deportivas.
Entre los deportes: taekondo, voleibol, ajedrez, atletismo, béisbol, baloncesto, natación, entre otros.
Otro elemento básico, es que las niñas tienen mayor participación en las competiciones, y el deporte dejó de ser exclusivo para varones, lo que permite el enriquecimiento deportivo.