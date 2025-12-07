MINED celebra con Cantata Infantil inicio de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción

El Ministerio de Educación de Nicaragua realizó una cantata en la que participaron niñ@s de los Coros Rubén Darío, desde la Avenida de Bolívar a Chávez, con motivo de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de María.

Todos los niños se han venido preparando durante semanas para dar este espectáculo con temas alusivos a la Purísima, una tradición que Nicaragua celebra desde hace ya unos 168 años.

El compañero Gregorio Fonseca, coordinador nacional de coros y orquestas del MINED, destacó que los estudiantes desde que están integrados en los coros Rubén Darío han desarrollado habilidades artísticas e intelectuales.

“Estamos inaugurando esta festividad mariana; justamente mañana 7 de diciembre, fecha en la que se celebra en toda Nicaragua a la Inmaculada Concepción de María, y hoy los niños, en representación de todos los niños de Nicaragua que están en los coros estudiantiles Rubén Darío, vienen a cantarle a la virgen2, agregó Fonseca.

Los Coros Rubén Darío fueron admirados por los visitantes, que cada fin de semana acuden para conocer los diferentes altares que se instalaron en la avenida.