Magisterio participa en jornada pedagógica, científica y didáctica

El Ministerio de Educación realizó la Primera Jornada Pedagógica de Actualización Científica y Didáctica 2026, con la participación de más de 6 mil docentes para multiplicar en conocimiento a los más de 60 mil maestras y maestros.

Jornada Pedagógica 2026 impulsa la evolución educativa

La Compañera Mendy Arauz, ministra de Educación, dijo que esta es la primera jornada departamental con la participación de asesores pedagógicos, técnicos, maestras, directores y subdirectoras en más de 50 sedes de todo el país.

«Para el Ministerio de Educación, este encuentro es de gran valor, porque en este proceso hacemos toda la planificación del inicio del Ciclo Escolar 2026», expresó Mendy Arauz.

Durante esta Jornada Pedagógica de Actualización Científica y Didáctica 2026, abordarán la actitud docente, el compromiso, el amor y el reconocimiento, en el aporte de evolución educativa, en estos 19 años de Pueblo Presidente.

De acuerdo al Calendario Escolar 2026, el inicio de las clases se efectuará el lunes 26 de enero, para ello, ya se ha realizado el primer envío de la Merienda Escolar, de pupitres y otros accesorios.



