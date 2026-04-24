Arlen Hernández de Tu Nueva Radio YA clasifica a la final del Karaoke de Cabanga de Canal 6

Con la canción de Rocío Durcal, “Fue un placer conocerte”, nuestra periodista Arlen Hernández, “Mi Chichi Pechugona”, de Tu Nueva Radio YA, clasificó en el Karaoke de Cabanga del programa Kakaraqueo de Canal 6 de Televisión.

¡Triunfo! ‘Arlen a la final de Karaoke Canal 6

El jurado calificador comprendido por el maestro Frank Rostran y Marcello Miguel, entre 6 participantes de la segunda ronda clasificatoria, eligió a tres concursantes de los diferentes medios del Poder Ciudadano, tomando en cuenta el dominio escénico, técnica vocal, interpretación y emoción.

El próximo 8 de mayo se realizará la Gran Final del Karaoke de Cabanga, con la pasión por el canto: por Tu Nueva Radio Ya, Arlen Hernández y Cristian Medina, quien clasificó en la primera ronda.

Los representantes de Canal 6: Sara Ramírez, José Malespín y Moisés Tinoco, y por los hermanos de La Tuani, Azeret Vallejo.

Apoyen al talento de Tu Nueva Radio YA, el 8 de mayo 2026, el Karaoke de Cabanga del programa Kakaraqueo de Canal 6 de Televisión, donde Arlen Hernández y Cristian Medina, presentarán algo especial.

