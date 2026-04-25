Tu amor por mamá puede tener premio este 30 de mayo… «escribí una carta y depositala en nuestro buzón»

La Súper Líder del Dial, invita a todos sus oyentes a participar en la emotiva dedicatoria para tu mamacita, escribiendo una carta expresando tu amor por ella.

La carta debe incluir datos personales como nombre completo, dirección y número de teléfono.

Los participantes deberán entregar su manuscrito en los estudios ubicados del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur, en el edificio Radiopólis.

Deben de estar atentos el próximo 30 de mayo durante toda la programación de Tu Nueva Radio Ya, pues se estarán seleccionando más de 50 cartas ganadoras.