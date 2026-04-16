Lotería Nacional y La Nueva Radio YA inician gira de lanzamiento del Sorteo de Mamá

Lotería Nacional en conjunto con Tu Nueva Radio iniciaron este jueves en el parque Juan José Quezada, de la ciudad de León, la gira promocional del sorteo “Amor Inigualable”, con un premio mayor de 33 millones de córdobas, que se realizará el 26 de mayo, en homenaje a la Madre nicaragüense.

¡33 Millones! Lotería Nacional inicia gira «Amor Inigualable» en León

Durante horas, las familias leonesas disfrutaron de la activación de Tu Nueva Radio Ya, que entregó tazas, botellas para agua, gorras, vasos térmicos y muchos artículos más a quienes compraron sus billetes o vigésimos de Lotería Nacional.

El billete completo para este sorteo tiene un costo de 2,400 córdobas, mientras un pedacito tiene un valor de 120 córdobas.

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La compañera Reyna Poveda, responsable de la sucursal de Lotería Nacional en León, invitó a las familias a comprar sus billetes para el sorteo que además del grandioso premio mayor, traen muchos millones más en premios.

«Es para nosotros algo grandioso iniciar la venta de los billetes en una fecha tan especial como esta, esperamos que los leoneses vengan a comprar sus billetes y se lleven sus regalías”, expresó durante la activación.

Este viernes la Gira de Lotería Nacional y La Nueva Radio Ya, continua en la parada de buses de Rivas a la 8 de la mañana y por la tarde estaremos en el parque central de Jinotepe, Carazo.