Más de 10 mil personas disfrutaron del YA Fest 2025 de Tu Nueva Radio YA

A las 4 en punto de la tarde inicio este domingo el “Ya…Fest 2025”, el Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio Ya en la plaza de Colores, del Puerto Salvador Allende, en Managua, ante mas de 10 mil espectadores.

Los primeros en amenizar el evento fueron los Chicheros Managua, que, con su contagiosa música, hicieron a bailar “como matando hormigas”, a los asistentes.

Acto seguido tocó el turno a Costa Azul, El Imperio de la Cumbia, que al ritmo de “Kulg y Allan”, pusieron a bailar a todo el mundo, principalmente a las mujeres, que intentaron imitar el movimiento de caderas de la Terremotito y la Chinita.

Los amantes de la música del recuerdo también fueron agasajados en el Fiestón Navideño, con la presentación y debut del nuevo grupo nacional “El Gato y Los Leones”, cuyo vocalista es el legendario Edgard “El Gato” Aguilar, interprete de grandes éxitos como “A Sandino”, “Chicharrón Chicharrón” y “Tuviste Movimiento”.

Posteriormente llego el turno del grupo de baile All Star Nic, que, con sus coreografías, arrancaron aplausos de los asistentes que se escucharon en todo el Puerto Salvador Allende.

La música nacional, esa que se siente en las entrañas, esa que nos impide mantener los pies quietos, estuvo a cargo de Anthony Matthews y Dimensión Costeña. El Tululu, Mayaya, Sirpiki Mairen, entre otras, causaron furor entre los mas de 10 mil asistentes al Fiestón Navideño.

Después de las presentaciones musicales de “Costa Azul”, “Chicheros Managua”, “El Gato y Los Leones”, “All Star Nic”, y “Dimensión Costeña”, llegó la hora de la rifa de electrodomésticos entre todos los asistentes.

La joven Francela Yausari Alvarado, habitante de Villa Venezuela, en el distrito 7 de Managua, se ganó una refrigeradora, patrocinada por Comercial Filadelfia.

Posterior a la hermosa refri, se procedió a rifar una lavadora cuerito de paquete, siendo la ganadora doña Pastora , oriunda de Ticuantepe.

El “Ya…Fest 2025”, el Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio Ya llegó a su punto cumbre con la rifa de una preciosa motocicleta marca Vento modelo Spirit, de 150 centímetros cúbicos, patrocinada por la empresa KBRA Motors, entre los que participaron de nuestra dinámica en Facebook.

En total fueron 6 los que cumplieron con todos los requisitos, siendo la afortunada ganadora la niña Alisha Luna, de 9 años, quien junto a su padre es creadora de contenido.

Aisha Luna, originaria de Managua, dijo que le pidió a Dios escoger la llave que encendería la moto, de entre las 6 que estaban dentro de nuestra caja mágica, y Dios le cumplió su petición.

El “Ya…Fest 2025” culminó con el cielo iluminado con luces pirotécnicas, que convirtieron la noche en día en el Puerto Salvador Allende, gracias al patrocinio de Luces Guardabarranco.

Tu Nueva Radio Ya agradece a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a llevar alegría a las familias nicaragüenses por 15 años consecutivos, a través del Fiestón Navideño.