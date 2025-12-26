La Súper Líder del Dial preparada para festejar a 100 cumpleañeros del mes de diciembre, en el Ranchón Tiscapa

Tu Nueva Radio ya está lista para vivir una gran celebración llena de alegría, color y diversión, dedicada a los 100 cumpleañeros del mes de diciembre.

La cita es este lunes 29 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el Ranchón Tiscapa, donde los mimados del hogar disfrutarán de una mañana inolvidable.

La fiesta contará con pastel patrocinado por Repostería Luisa, piñata y la diversión del esperado espectáculo de la Academia del Payaso Pipo, con mucha magia, música y un ambiente pensado para regalar sonrisas y momentos especiales.

Los niños también disfrutarán de deliciosas golosinas gracias al apoyo de Distribuidora Roma.

Como parte de la celebración los festejados degustarán de un sabroso almuerzo preparado por Comedor De Colores y con el respaldo de DKaye Nicaragua estaremos entregando a los 100 cumpleañeros juguetes.

La fiesta concluirá con la rifa “Ya mis estrenos”, donde seis niños serán los afortunados ganadores de ir junto a nuestro staff periodístico a Tiendas Grand Mall a escoger su mudada y un par de zapatos.

Para participar en “Ya mi Cumple” los padres acudieron a nuestros estudios con la fotocopia de partida de nacimiento de sus chavalos entre 3 a 10 año, fueron inscritos y recibieron un número el cual deben de presentar el día del evento para agilizar la entrega de sus obsequios y a la vez para participar en el sorteo de “Ya mis estrenos”.

Tu Nueva Radio reafirma su compromiso con la niñez, celebrando la vida, los sueños y la alegría de cumplir un año más, será una fiesta para recordar, nos vemos el lunes 29 de diciembre.