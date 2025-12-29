Grand Mall y Tu Nueva Radio YA obsequian mudada y calzado a 6 cumpleañeritos de Diciembre

Por Arlen Hernandez
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Los seis felices cumpleañeros junto a sus familias fueron llevados a Grand Mall de Multicentro Las Américas, donde con mucha ilusión escogieron sus mudadas y zapatos al gusto, en celebración de sus natalicios.

Cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA llenos de alegría
Cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA llenos de alegría

En esta oportunidad fueron tres niñas: Genoveva Estrada González, Tatiana Valentina Obando López y Vasthy Antonella García Solís, y los infantes, Julio César Melara Miranda, Martin Moisés Meléndez y Bruno Miguel Gaitán Monje.

Doña Vilma Monje, oriunda del barrio San Miguel de la ciudad de Masaya, acompañó a su nietecito Bruno Miguel, quien cumplió 3 años de vida, el 3 de diciembre, y expresó “francamente es muy bonita la iniciativa de celebrarle el cumpleaños a los niños de escasos recursos”.

“Yo quería que empezara a participar en los Cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA, desde que cumplió un año. Y ya se dio la oportunidad que cumplió 3 años, y para bendición, también se ganó la ropa y zapatos nuevos”.

Del barrio El Nueve de la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, Tatiana Valentina Obando López, quien cumplió 4 años, acompañada por su mamá, una madre dedicada a magisterio rural, agradecieron la bendición de los regalos y la celebración de cumpleaños.

María Abigail Videa, mamá de Martin Moisés Meléndez, quien cumplió 4 años, y habitantes del barrio 19 de Julio, emocionados escogieron con calma, pantalón y camisa, y unos zapatos deportivos que combinan con los colores y estilos.

La ilusión al recorrer la tienda Grand Mall, era evidente, y ante tantas opciones, les era difícil elegir, el diseño y tono, lo que completó la felicidad de celebrar el cumpleaños a lo grande.

Karla Mayorga, responsable de Tienda de Grand Mall de Multicentro Las Américas, expresó que es un privilegio hacer feliz a los cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA, y que por eso seguirán acompañando estas iniciativas de alegrías.

Pendientes de más promociones y actividades de Tu Nueva Radio YA, para vivir en familia momentos bonitos y en paz, en el próximo año ¡2026 en Alegría y Unión, por Más Victorias!

#Grand Mall#YA Mi Cumple