Grand Mall y Tu Nueva Radio YA obsequian mudada y calzado a 6 cumpleañeritos de Diciembre

Los seis felices cumpleañeros junto a sus familias fueron llevados a Grand Mall de Multicentro Las Américas, donde con mucha ilusión escogieron sus mudadas y zapatos al gusto, en celebración de sus natalicios.

Cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA llenos de alegría

En esta oportunidad fueron tres niñas: Genoveva Estrada González, Tatiana Valentina Obando López y Vasthy Antonella García Solís, y los infantes, Julio César Melara Miranda, Martin Moisés Meléndez y Bruno Miguel Gaitán Monje.

Doña Vilma Monje, oriunda del barrio San Miguel de la ciudad de Masaya, acompañó a su nietecito Bruno Miguel, quien cumplió 3 años de vida, el 3 de diciembre, y expresó “francamente es muy bonita la iniciativa de celebrarle el cumpleaños a los niños de escasos recursos”.

“Yo quería que empezara a participar en los Cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA, desde que cumplió un año. Y ya se dio la oportunidad que cumplió 3 años, y para bendición, también se ganó la ropa y zapatos nuevos”.

Del barrio El Nueve de la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, Tatiana Valentina Obando López, quien cumplió 4 años, acompañada por su mamá, una madre dedicada a magisterio rural, agradecieron la bendición de los regalos y la celebración de cumpleaños.

María Abigail Videa, mamá de Martin Moisés Meléndez, quien cumplió 4 años, y habitantes del barrio 19 de Julio, emocionados escogieron con calma, pantalón y camisa, y unos zapatos deportivos que combinan con los colores y estilos.

La ilusión al recorrer la tienda Grand Mall, era evidente, y ante tantas opciones, les era difícil elegir, el diseño y tono, lo que completó la felicidad de celebrar el cumpleaños a lo grande.

Karla Mayorga, responsable de Tienda de Grand Mall de Multicentro Las Américas, expresó que es un privilegio hacer feliz a los cumpleañeritos de Tu Nueva Radio YA, y que por eso seguirán acompañando estas iniciativas de alegrías.

Pendientes de más promociones y actividades de Tu Nueva Radio YA, para vivir en familia momentos bonitos y en paz, en el próximo año ¡2026 en Alegría y Unión, por Más Victorias!