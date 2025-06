Come Yuca gana Primer Lugar del Concurso del Hula Hula en evento Papá Panzón

¡Se movió, giró y no dejó caer ni un segundo el aro! Así se alzó con el primer lugar del concurso del Hula Hula el señor José Ignacio Calero, quien llegó desde el barrio El Fol, en la ciudad de Masaya, para sacarle brillo a la cintura durante el divertido y original evento Papá Panzón 2025, de Tu Nueva Radio Ya.

José Ignacio Calero, primer lugar concurso Hula Hula

Padre de tres hijos y de oficio panadero, José Ignacio demostró que no solo amasa pan, sino que también tiene un swing para hacer girar el hula hula como todo un experto.

“¡Esto no se aprende en YouTube, esto se aprende en las calles! Yo lo aprendí en mi barrio, en los juegos tradicionales cuando era pequeño”, dijo entre risas mientras recibía sus premios, una licuadora de Comercial Filadelfia, un arreglo Florestal, un combo de productos Vitaflenaco y sardinas La Sirena Pica Pica para reponer fuerzas.

El segundo lugar fue todo un giro inesperado. Marlon Cáceres, de 37 años, distribuidor de calzado en los mercados de Managua, simplemente iba pasando por el Ranchón de Tiscapa cuando escuchó la bulla, y como buen curioso, se metió “a ver qué onda”… ¡y terminó bailando con el hula hula en la cintura!

“Yo solo iba pasando por la calle, pero cuando vi la alegría, me animé. Al entrar me di cuenta que era un evento de Tu Nueva Radio Ya, me inscribí y sin imaginarlo terminé ganando una licuadora, caramelos Florestal, Vitaflenaco y hasta sardinas”, expresó entre carcajadas el papá de dos niños.

Pero la celebración en honor a los padres no terminaba allí. En medio de la música y la bulla, se llevó a cabo otro concurso que hizo reír hasta a los más serios: el “Papá Pasa Huevo”, donde los participantes debían agarrar un huevo, llevarlo en la cuchara y ponerlo en la boca a sus contrincantes.

El primer lugar se lo llevó el ágil Enrique Javier Cerda, de 37 años, originario del barrio Jorge Dimitrov, padre de tres hijos y quien se gana la vida vendiendo juguetes usados en línea.

Enrique Javier Cerda, primer lugar «Pasa huevo»

El segundo lugar fue para Freddy Alonso Mayorga Aguilera, de 48 años, obrero de la construcción, quien no es nuevo en las celebraciones de Tu Nueva Radio Ya, ya que en ediciones pasadas ganó el primer lugar en el concurso de “Papá Cuenta Chistes”.

Así, entre huevos, hula hulas y carcajadas, los papás y papacitos se divirtieron a lo grande. En un evento organizado por la Súper Líder del Dial, sobretodo para promover la diversión sana y recordar a los padres que deben ser responsables con sus hijos. Demostrarles amor y buenos valores.