Caponero de ciudad Sandino es el Papá Más Comelón del 2025

Reynaldo Antonio Ruiz Paguaga, de 38 años y habitante de la zona 5 de Ciudad Sandino, se alzó este lunes como “El Papá más comelón del 2025”, tras devorarse una bandeja repleta de frutas en menos de tres minutos, durante el divertido concurso “Papá Comelón”, organizado por Tu Nueva Radio Ya, la Súper del Dial.

Reynaldo Antonio Ruiz, Papá Comelón 2025

En la competencia participaron una docena de papás con buen diente, quienes a la cuenta de tres agarraron las frutas como si fueran enemigas y comenzaron a comer con rapidez ante los gritos y aplausos del público.

“Gracias a Tu Nueva Radio Ya por esta idea tan original. Ayer no cené y hoy no había desayunado para que me alcanzara la comida, ahora voy con la barriga llena, el corazón contento y las manos full de tantos premios”, dijo Reynaldo entre risas, mientras todavía se limpiaba el rostro.

Padre de dos hijos y de oficio caponero, Reynaldo se ganó un juego de sartén de comercial Filadelfia, una canasta de sopa Laky, un paquete de sardina Pica Pica, arreglo de caramelos Florestal, una canasta Verito y productos de Gel Barber Style.

En la alocada competición, el segundo lugar se lo llevó Julio César Useda, de 59 años, habitante del barrio Altagracia y quien se gana la vida vendiendo café ambulante. Aunque no logró superar a Reynaldo, don Julio salió del Ranchón de Tiscapa cargado de premios, entre ellos: una licuadora de Comercial Filadelfia, un arreglo de caramelos Florestal, un paquete de Sirena Pica Pica y un combo de productos Vitaflenaco.

Julio César Useda, segundo lugar Papá Comelón

Ambos participantes quienes llegaron tempranito al Ranchón Tiscapa, demostraron su amor por la comida y la alegría de celebrar junto a Tu Nueva Radio Ya el Día del Padre Nicaragüense.