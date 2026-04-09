Programan Audiencia Inicial contra acusado de matar a hombre que cobró deuda de mil córdobas

El sistema judicial de Estelí avanza en el proceso penal contra Jonathan Josué Herrera Briones, señalado como el presunto autor del homicidio de Royman Eduardo Aróstegui.

El acusado Jonathan Josué Herrera Briones

Tras la audiencia preliminar, el Juez de Distrito Penal de Audiencias admitió la acusación y programó la audiencia inicial para el próximo 15 de abril, manteniendo la medida de prisión preventiva para el procesado.

La tragedia ocurrió el pasado mes de marzo en el barrio Óscar Gámez número 2.

Según el relato de los hechos, la víctima, en compañía de su pareja, Blanca Nubia Altamirano, se presentó a la vivienda de Herrera Briones con la intención de cobrar una deuda de mil córdobas que este sostenía desde hacía varios días.

Lo que debía ser un trámite personal terminó en una violenta discusión donde Aróstegui fue atacado físicamente, recibiendo contundentes golpes en la cabeza que, 15 días después, le arrebataron la vida en el hospital San Juan de Dios.

La víctima Royman Eduardo Aróstegui

La muerte de Royman Eduardo ha causado una profunda indignación en la ciudad de Estelí.

El ciudadano había regresado a Nicaragua el pasado 17 de diciembre de 2025, tras haber trabajado durante cuatro años en Estados Unidos.

Con el fruto de su esfuerzo logró construir su casa y establecerse nuevamente en su tierra, sin imaginar que un reclamo por una pequeña suma de dinero terminaría en su fallecimiento a manos de su conocido, Jonathan Josué Herrera Briones.

En relación con este crimen, la Policía Nacional detuvo inicialmente a tres personas más, incluyendo a un adolescente; sin embargo, la Fiscalía decidió no formular cargos contra ellos por falta de pruebas, siendo puestos en libertad.

Por otro lado, la compañera de vida del acusado principal también enfrenta un proceso legal debido a una orden de captura previa por el incumplimiento de un arreglo judicial con la misma víctima.

Los familiares de Royman Eduardo Aróstegui se mantienen firmes, exigiendo un fallo de culpabilidad y la pena máxima para el responsable.

«Él vino a disfrutar de lo que trabajó con tanto sacrificio, no es justo que le quitaran la vida por mil córdobas», manifestaron allegados durante la cobertura del caso.

