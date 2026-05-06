Piden 3 años para mujer capturada mientras vendía cocaína en Comarca Los Vanegas

Tres años de prisión solicitó este miércoles el Ministerio Público para Xochill Fabiola Silva Loáisiga, de 20 años, quien fue declarada culpable tras admitir en los juzgados de la capital que se dedicaba a la venta de cocaína.

Xochill Fabiola Silva Loáisiga, de 20 años

La admisión del delito puso fin anticipado al juicio en su contra, ante la doctora Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Jueza Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua.

Según la acusación, Xochill fue detenida tras un allanamiento a su casa ubicada del colegio Pablo Antonio Cuadra 50 varas al sur en la comarca Los Vanegas, Distrito V de Managua, la tarde del 28 de febrero.

Al momento de su arresto, los oficiales de la Policía Nacional le ocuparon como evidencias 16.87 gramos de cocaína.

