Audiencia Inicial contra conductor que provocó muerte de la hija de Pablo «Baretta» Araúz

Para el próximo viernes 15 de mayo fue programada la audiencia inicial en los tribunales de Somoto, Madriz, para José Ismael Sánchez López, de 45 años, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito.

Somoto: a juicio por atropellar y matar a Lea Aráuz

El judicial a cargo del caso dictó prisión preventiva para Sánchez López, tras ser señalado como el responsable del accidente que cobró la vida de Lea Paola Aráuz Larios, de 41 años.

El suceso ocurrió el pasado 4 de mayo en el sector 5 de la ciudad de Somoto.

De acuerdo con el informe de los hechos, el acusado conducía una camioneta color blanco con placa Managua 257-131 cuando, al realizar una maniobra de giro en la vía, embistió a la víctima, quien iba caminando por una esquina.

A causa del brutal impacto, Lea Paola fue estrellada contra la reja metálica de la puerta de una vivienda, la cual quedó deformada.

La mujer falleció en el sitio producto del atropellamiento, lo que dio inicio al proceso penal.

Lea Paola Aráuz Larios era servidora pública y muy conocida por ser hija de Pablo “Baretta” Arauz, el combatiente sandinista que se hizo popular al ser retratado con una bomba molotov en Estelí, durante la guerra de liberación en 1979.

