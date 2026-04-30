Dictan fallo de no culpabilidad en juicio por presunta violación en Estelí

El Juzgado de Distrito Penal Especializado de Violencia del departamento de Estelí dictó un fallo de no culpabilidad a favor de Israel Eduardo Vanegas Talavera, quien enfrentaba cargos por el presunto delito de violación en perjuicio de una adolescente de 14 años.

Tras el proceso judicial, la autoridad judicial determinó que las pruebas presentadas por la parte acusadora no fueron suficientes para quebrantar la presunción de inocencia del señalado.

La defensa técnica del acusado, integrada por los abogados Marvin Antonio Delgadillo Salgado y Arlon González Villareyna, expresó su satisfacción con la resolución judicial.

Durante el juicio, el Ministerio Público basó su acusación en reportes del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia y testimonios docentes, argumentando la existencia de una relación de noviazgo que resultó en embarazo, a pesar de que la madre de la menor no presentó denuncia inicial al estar de acuerdo con el vínculo.

En la valoración del caso, el judicial analizó el testimonio de un perito del Instituto de Medicina Forense y las circunstancias del entorno familiar.

La sentencia de no culpabilidad, emitida a las 2:20 de la tarde del 26 de abril de 2026, fundamentó que no se demostraron daños a la integridad psíquica de la joven, señalando la existencia de una relación de pareja consentida por los padres, quienes incluso permitieron que la adolescente conviviera con la familia del acusado.

Finalmente, el juez reiteró que las pruebas evacuadas en el juicio no lograron establecer la responsabilidad penal del imputado bajo los cargos imputados.

Con este fallo, se ordena el cierre del proceso judicial al no haberse probado los elementos constitutivos del delito de violación durante las audiencias.

