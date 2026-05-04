Piden 4 años para conductor acusado de causar muerte de mujer en Jalapa

Cuatro años de prisión solicitó la Fiscalía para Kenet Anexi Blandón Huete, de 22 años, quien se declaró culpable por la muerte en accidente de tránsito de Milyer Aleyda Vargas Fajardo, de 41 años.

Kenet Anexi Blandón Huete, de 22 años

La admisión de los hechos la hizo Kenet durante la audiencia inicial realizada la mañana de este lunes en el Juzgado Local Penal de Jalapa, Nueva Segovia.

Los hechos que originaron la acusación del Ministerio Público ocurrieron el pasado 25 de abril en la comarca Champigny.

Según el libelo acusatorio, el procesado conducía un automóvil sedán color blanco, placas M 043 685, de manera temeraria.

Presuntamente, una maniobra indebida provocó que perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía e invadiera el área peatonal.

En el lugar se encontraba Milyer Aleyda, quien lamentablemente falleció de forma instantánea a causa del brutal impacto.

La Fiscalía sostuvo que el hecho se tipifica como homicidio imprudente, bajo el artículo 141 del Código Penal.

Durante su intervención, Kenet Blandón también pidió perdón a la familia de la víctima.

La autoridad judicial programó la lectura de sentencia para la mañana del jueves 7 de mayo en el Juzgado Local Penal de Jalapa, donde se conocerá la condena que deberá cumplir el acusado.

