Declaran culpable sujeto por homicidio de joven esteliano

El doctor Erick Ramón Laguna Averruz, Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, declaró culpable este miércoles a Jorge Uriel Zeledón Centeno por el delito de homicidio en perjuicio de Edwin Manuel Romero Mejía, de 24 años, luego de que el acusado admitiera su participación en el crimen.

Los hechos ocurrieron la noche del 13 de octubre de 2024, cuando la víctima fue impactada por una camioneta mientras viajaba en su motocicleta; posteriormente, fue atacado con armas blancas y piedras por un grupo de personas.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven falleció en el hospital San Juan de Dios de Estelí.

Por este caso, ya fue condenado anteriormente Obeth Antonio Dávila Sevilla, mientras que otros implicados continúan bajo proceso o con órdenes de captura.

Tras la admisión de los hechos, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 25 años de prisión, mientras que la defensa pidió 15 años.

En los próximos días, el judicial dará a conocer la sentencia definitiva contra Zeledón Centeno, mientras la madre de la víctima, Janeth Mejía Salas, exige que se capture al resto de los involucrados en la muerte de su hijo.

