Sigue en el banquillo vigilante que escapó de matar a hombre de un machetazo en el cuello

Para el 25 de mayo fue reprogramada la continuación del juicio en contra del guarda de seguridad Luis René Rodríguez quien está siendo acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Justo Pastor Quintero Payán.

Machetazo en Managua: Reprograman juicio contra guarda

La continuación del juicio fue programada en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, por la doctora Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien conoció que Rodríguez estuvo a punto de matar a Quintero de un machetazo en el cuello.

En la acusación, la Fiscalía relató que los hechos ocurrieron el 5 de marzo de este año, a las tres de la madrugada en el sector de Linda Vista, donde Rodríguez llegó en bicicleta, se bajó y le dijo a Quintero: «Te voy a matar».

Al ver que su vida estaba en riesgo, Quintero forcejeó con su agresor y cayeron al suelo, pero al levantarse, Rodríguez le asestó un machetazo en el cuello, causándole una herida de varias pulgadas de longitud.

En ese momento Quintero escapó, lanzándole piedras a Rodríguez para que no lo rematara.

Durante la audiencia de este lunes, la víctima se paró frente a la jueza Nadia Tardencilla y mostró la cicatriz que le dejó el machetazo, como prueba contundente de la brutal agresión.

De acuerdo con la acusación, Luis René Rodríguez aparentemente atacó a su víctima Justo Quintero por rencillas personales.

