Reprograman audiencia para sujeto que escapó de matar a su ex mujer por cobrarle deuda

Para el 17 de junio fue reprogramada la audiencia inicial contra el sujeto Walter Alberto Morales, de 31 años, quien fue acusado por el femicidio en grado de tentativa en concurso real con el delito de violencia psicológica, en perjuicio de su expareja Martha Janeth Aguilar Aguilar.

Walter Alberto Morales

El proceso judicial en contra de Walter Morales se dilucida en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Violencia, a cargo de la doctora María Fabiola Betancourt Benavente.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Bolsa, sector de Las Enramadas, Distrito V de Managua, en septiembre del año 2024, luego de que Martha Aguilar le reclamó a su expareja Walter Morales que le pagara 6 mil 500 córdobas que le había prestado tiempo atrás.

De acuerdo con la acusación, el cobro del dinero molestó a Walter quien primero agredió verbalmente a su excónyuge y luego le lanzó una puñalada en el pecho.

En ese momento, el testigo Walter Antonio Bonilla Huembes, entró en defensa de la mujer evitando que ocurriera una tragedia mayor, pero fue atacado por Oscar Danilo Morales, quien le asestó dos balazos en el tórax que le causaron la muerte.

Acto seguido el pistolero subió a la tina de una camioneta y huyó con Walter Morales y otros sujetos, siendo detenidos posteriormente y está siendo procesado aparte por el delito de homicidio.

El Ministerio Público afirmó tener pruebas suficientes en contra de Walter Alberto Morales, por los delitos cometidos en contra de su expareja para que le sea aplicado el peso de la ley.

