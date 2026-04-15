Piden prisión perpetua para delincuente que asesinó a jovencito mototaxista en Chontales

La licenciada Dinora Liseth Sánchez Díaz, pidió una condena de prisión perpetua revisable para el sujeto Haniel Tomás Miranda Mairena, de 23 años, quien fue declarado culpable por el atroz asesinato del mototaxista Kevin Antonio Granados Jarquín, de 17 años.

Haniel Tomás Miranda

La acusadora particular hizo la solicitud ante la doctora Esperanza Nela Gallardo Ríos, Jueza de Distrito Penal de Juicio de Juigalpa, en Chontales, quien declaró culpable a Haniel Miranda por asesinato agravado en concurso real de con el delito de robo con violencia intimidación.

Durante el debate de la pena, la Fiscalía solicitó 28 años de cárcel por asesinato agravado y otros siete años por robo con intimidación para el acusado, una pena menor a la solicitada por la acusadora adherida al caso.

Asimismo, la autoridad judicial declaró culpables por el delito de encubrimiento a Cristhian Manuel Mejía Orozco y Luis Miguel Sandoval Espinoza, para quienes el Ministerio Público solicitó una condena menor.

La víctima Kevin Antonio Granados

El crimen ocurrió la noche del 8 de noviembre del 2025 en el sector conocido como El Salto, carretera a Las Minas, en Santo Domingo, Chontales.

Según las investigaciones, Haniel Miranda solicitó un servicio de traslado en moto de Santo Domingo a La Libertad, y en el camino, atacó a Kevin Granados, asestándole dos puñaladas en la espalda y cuatro en el tórax, para robarle su teléfono, la moto y el dinero.

Después, el asesino se dirigió a la casa de sus amigos Cristhian Mejía y Luis Sandoval, y con el dinero robado compraron las drogas que consumieron.

El jovencito cayó grave a la orilla de la carretera y una patrulla de la Policía que pasaba por la zona lo encontró minutos después y trasladó de emergencia a un hospital, donde falleció.

La captura del asesino fue realizada por la Policía el 10 de noviembre en el barrio La Hermandad, de Santo Domingo, y la condena a cumplir será dada a conocer a las partes por vía electrónica en el tiempo estipulado por la ley.

