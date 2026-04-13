Piden 15 años para aberrado que ultrajó durante varios años a su hijastro en Ticuantepe

Una pena de 15 años de cárcel pidió la Fiscalía para Carlos Ezequiel García Hernández, de 45 años, quien fue declarado culpable por el delito de violación agravada en perjuicio de un menor.

Carlos Ezequiel García Hernández, de 45 años

El acusado, también conocido como Carlos Ezequiel García Ampié, fue encontrado culpable por un tribunal de jurado por las aberraciones que cometió en Ticuantepe, entre el 2003 y el 14 de junio del 2010.

El veredicto fue emitido por el tribunal luego de la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.

El Ministerio Público señaló que los repudiables abusos salieron a luz luego que el menor le confesó a su profesora guía que había sido violado por su padrastro el propio día de su cumpleaños.

La maestra observó llorando al menor y este le relató que su padrastro le había dicho “Que le iba a dar su regalo de cumpleaños, que él ya sabía que era y que le iba a gustar”.

Después que le dijo a su profesora lo que le sufría, iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras el niño fue resguardado por su abuela, ya que él le había puesto queja a su madre y esta no le creyó.

Aunque se intentó llevar el caso a los tribunales anteriormente, la falta de algunos elementos impidió que el sujeto fuera procesado.

Sin embargo, el caso fue llevado finalmente bien documentado al Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio donde se integró el tribunal de jurado para realizar el juicio y definir la responsabilidad de Carlos García en los hechos que se le imputaron.

En el debate, la defensa pidió 6 años de prisión, sin embargo, será el juez Wilfredo Ramírez Lacayo, del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio, quien determinará los años de cárcel que deberá de cumplir el acusado.

