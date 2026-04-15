Llevan a Audiencia Inicial a sujeto acusado de matar a hombre que le cobró mil córdobas en Estelí

Este miércoles fue llevado a audiencia inicial Yonathan Josué Herrera Briones, de 25 años, uno de los implicados en el homicidio de Royman Eduardo Arosteguí, de 36 años.

Yonathan Josué Herrera Briones, de 25 años

El infortunado falleció a causa de una brutal golpiza que le asestaron varios sujetos en el barrio Óscar Gámez número 2 de la ciudad de Estelí el pasado 4 marzo, cuando llegó a cobrar una deuda de mil córdobas.

El caso se ventila en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Estelí donde se le confirmó la prisión preventiva.

La relación de los hechos presentada por la Fiscalía, indica que la víctima, Royman Arosteguí, llegó con su pareja, Blanca Nubia Rodríguez Altamirano, a la casa de Yonathan Herrera a cobrar mil córdobas que la madre de este Yerlin Herrera, le debía desde hacía varios días.

Sin embargo, en determinado momento Yonathan dijo que a su madre no le anduvieran cobrando, atacó a golpes a Blanca Nubia Rodríguez, junto a una mujer de nombre Cecilia, obligando a que su cónyuge Royman interviniera en su defensa y entrara en forcejeo con el agresor.

Sin embargo, en ese instante, Royman fue agredido a puñetazos por el sujeto Roger Orlando Rubio Casco y el adolescente de iniciales S.A.W.H., mientras Yonathan agarró un tenamaste y lo golpeó en la cabeza, desmayándolo.

Eso fue aprovechado por los tres agresores para atacarlo a patadas y luego huyeron con rumbo desconocido.

Aunque Maykeling Moreno Arosteguí llevó a su hermano Royman al hospital San Juan de Dios, donde fue intervenido quirúrgicamente el 17 de marzo, falleció el 27 del mismo mes a causa de las graves lesiones.

Después de permanecer cuatro años en Estados Unidos, Royman regresó a Nicaragua en diciembre de 2025 y con el fruto de su esfuerzo logró construir su casa y se incorporó a trabajar en una de las fábricas de Estelí, sin imaginar que cobrar su dinero le costaría su vida.

En relación con este crimen, la Policía Nacional detuvo inicialmente a tres personas más, incluyendo al adolescente; sin embargo, la Fiscalía decidió no formular cargos contra ellos por falta de pruebas, siendo puestos en libertad.

Por otro lado, la compañera de vida del acusado principal también enfrenta un proceso legal debido a una orden de captura previa por el incumplimiento de un arreglo judicial con la misma víctima.

Los familiares de Royman Eduardo Arostegui se mantienen firmes, exigiendo un fallo de culpabilidad y la pena máxima para el responsable porque el regresó a Nicaragua a disfrutar de lo que logró con tanto sacrificio y no es justo que le hayan quitado la vida por mil córdobas.

