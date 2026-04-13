Hermanos son enviados a Audiencia Inicial por asesinato de padre e hijo en Santa María, Nueva Segovia

Los hermanos Henry Alberto y Rigoberto Aguilar Sánchez fueron enviados a audiencia inicial para el próximo 21 de abril tras ser acusados por los asesinatos del señor Santos Ismael Pérez Balladares, de 50 años, y su hijo Gerald Uriel Pérez Mejía, de 18.

La fiscalía detalló en su acusación que los hermanos Aguilar Sánchez, junto al prófugo hondureño, Saúl Núñez Maradiaga, llegaron a la casa de las víctimas en la comunidad El Jícaro, de Santa María, Nueva Segovia, la tarde del 4 de junio del año 2025.

Agrega que, tras amenazarlos con una escopeta, el catracho, obligó a las dos víctimas a arrodillarse dentro de la vivienda, mientras los hermanos Aguilar, vigilaban en las afueras del inmueble.

El hondureño primero mató al señor Pérez Balladares de dos balazos en el pecho, y cuando su hijo Gerald Uriel trató de escapar corriendo, el mismo asesino le disparó por la espalda, matándolo al instante.

El doble crimen fue presenciado por la pareja y madre de las víctimas respectivamente.

La policía de Nueva Segovia logró recientemente capturar a los hermanos Aguilar Sánchez, quienes fueron llevados ante la juez Marbelí Blandón, del juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Especializado en Violencia y Adolescencia de Nueva Segovia para su debido proceso.

Mientras tanto, las autoridades policiales tienen circulado al hondureño Saúl Núñez Maradiaga para que sea capturado y también pague por los crímenes cometidos.



