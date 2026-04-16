Envían a juicio a la Banda «Los Cusucos» por millonaria estafa con propiedades ajenas

El próximo 10 de junio iniciará el juicio oral y público en contra de varios sujetos acusados de integrar la estructura delictiva denominada “Los Cusucos”.

Inicia juicio contra «Los Cusucos»: estafa de tierras en Managua

Los procesados fueron presentados ante los juzgados de Managua para responder por una serie de delitos graves, entre los que destacan crimen organizado, falsificación de material, usurpación de funciones públicas, uso de documentos falsos, usurpación de dominio privado y estelionato.

Entre los señalados por el Ministerio Público se encuentran Manuel Antonio Ibarra Lagunas, José Benito Rivas Hernández, Baleriano Gómez Escobar, Marcos Antonio Blandón, Yader Dagoberto Matamoros Fonseca, Wilfredo Matamoros Fonseca y Byron José Flores.

Según la acusación fiscal, estos individuos operaban de forma coordinada para apropiarse de terrenos ajenos y comercializarlos de manera ilícita mediante el engaño a terceros.

Las investigaciones señalan que la banda operaba principalmente en la zona norte de Nicaragua, donde captaban a sus víctimas ofreciendo propiedades públicas y privadas.

Para convencer a los compradores y despojarlos de fuertes sumas de dinero, los acusados utilizaban documentación fraudulenta que les permitía aparentar la legalidad de las transacciones sobre tierras que no les pertenecían.

Para ejecutar este esquema, los integrantes de la agrupación elaboraban documentos falsos de derechos de posesión, los cuales atribuían a supuestas autoridades del Gobierno Territorial Indígena.

Asimismo, para generar mayor confianza en los inversionistas, presentaban certificados de propiedad presuntamente emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR), logrando así consumar el despojo de bienes y recursos económicos.

Tras valorar las pruebas presentadas en la audiencia inicial, el judicial decidió elevar la causa a juicio, manteniendo las medidas correspondientes para los implicados mientras se determina su responsabilidad penal en este caso de estafa agravada y crimen organizado.

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