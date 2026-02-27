Un muerto y decenas de heridos al descarrilar un tranvía en el centro de Milán

Una persona murió y decenas han resultado heridas este viernes por el descarrilamiento de un tranvía mientras atravesaba el centro de Milán, Italia.

Según medios locales, uno de los heridos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves.

El tranvía corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

Según una primera reconstrucción de los hechos, además de vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.