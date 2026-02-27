Fuertes lluvias dejan más de 60 fallecidos en Minas Gerais, Brasil

Al menos 64 personas han fallecido, víctimas de los deslizamientos e inundaciones ocasionadas por las devastadoras lluvias que se han registrado esta semana en el estado de Minas Gerais, Brasil.

La emergencia persiste y según el reporte oficial al menos 15 personas continúan desaparecidas tras cinco días de intensas precipitaciones que han golpeado con fuerza la región de la Zona da Mata.

El municipio de Juiz de Fora ha resultado como el más afectado. Los equipos de bomberos se movilizan en la zona en tres frentes de trabajo, concentrados en los barrios de Paineiras, JK (Comunidad Parque Burnier) y Linhares.

Hasta el momento, el despliegue de los equipos de rescate ha permitido poner a salvo a 239 personas, mientras se utilizan tecnologías de rastreo móvil para localizar víctimas bajo el lodo.