Una adolescente fallece electrocutada mientras usaba una plancha para el cabello en Brasil

Una joven de 16 años, identificada como María Catarina Souza Carvalho, perdió la vida tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en su habitación mientras se arreglaba el cabello.

El trágico suceso ocurrió en la comunidad de Vereda, en el estado de Bahía, Brasil, conmoviendo profundamente a los habitantes de la localidad.

Según los informes, la adolescente utilizaba una plancha para el cabello cuando recibió el impacto eléctrico.

A pesar de que sus familiares actuaron de inmediato desconectando el aparato y solicitando asistencia médica, los equipos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

La Policía Civil de Brasil inició una investigación para determinar si el accidente fue provocado por un desperfecto en el dispositivo o por una falla en el cableado de la vivienda.

Ante esta tragedia, las autoridades locales instaron a la población a revisar periódicamente las instalaciones y los aparatos eléctricos para prevenir riesgos dentro del hogar.