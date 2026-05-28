Hantavirus en Panamá causa su primera muerte de 2026

Panamá confirmó ayer la primera muerte por hantavirus en 2026, tras el fallecimiento de un hombre de 42 años que trabajaba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, donde comenzó a presentar síntomas.

Hantavirus: Hombre 42, Veraguas, primera muerte 2026

De acuerdo con las autoridades de salud, el paciente presentó complicaciones respiratorias y recibió atención inicial en instalaciones hospitalarias de Ocú.

Debido al avance de su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, donde recibió atención especializada.

Luego, por el agravamiento de su condición, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos.

Las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM, informó el Ministerio de Salud de Panamá.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad figuran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

Las autoridades recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de estos síntomas y evitar la automedicación.

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país.

Entre las áreas con mayor incidencia se encuentran Los Santos, especialmente Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente Soná; Coclé, en Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en zonas focalizadas de Chepo.

Panamá acumula en 2026 un total de 16 casos de hantavirus. De ellos, siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus y nueve a Fiebre por Hantavirus.