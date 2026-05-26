Honduras confirma la tercera muerte humana por gusano barrenador y suma 176 casos en 2026

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este martes el fallecimiento de una tercera persona por complicaciones asociadas a la miasis por gusano barrenador, una enfermedad que ya suma 176 casos en humanos en lo que va de 2026.

La última víctima mortal es una mujer de 85 años procedente del departamento de Olancho (este), quien falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, informó a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Mejía, precisó que con este deceso ascienden a tres las muertes registradas en el país por esta causa.