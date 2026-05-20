Lluvias en China dejan 5 muertos y 11 desaparecidos
Cinco personas fallecieron y otras once permanecen desaparecidas tras el azote de continuas lluvias torrenciales en el distrito de Shimen, ubicado en la provincia central de Hunan, China.
Los intensos aguaceros inundaron decenas de localidades, provocando el despliegue inmediato de brigadas de rescate.
La primera ronda de fuertes lluvias del año comenzó a las 7:00 de la mañana del domingo. El agua golpeó con fuerza la infraestructura de la región, afectando de forma directa a un total de 23 poblados y distritos del territorio.
El comité de respuesta ante emergencias y seguridad laboral de Shimen comunicó que el recuento de daños humanos y materiales ya impactó a 103,247 residentes. Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares debido a las anegaciones.
Las operaciones de rescate continúan activas en las zonas críticas para localizar a los ciudadanos que se reportaron como desaparecidos. Las autoridades locales aceleran el envío de ayuda humanitaria y materiales de primera necesidad a los refugios temporales instalados para los damnificados.
Se espera que las cuadrillas inicien la evaluación de los daños en las carreteras y servicios públicos una vez que los niveles del agua comiencen a descender, mientras los meteorólogos vigilan la evolución del clima para prevenir nuevos desastres en los poblados vulnerables.
LAMENTABLE 🌊— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 19, 2026
Tremendas imágenes de los daños causados por las severas inundaciones en Hunan, China 🇨🇳
Una vez que las aguas han retrocedido tras las inundaciones por lluvias torrenciales en la ciudad de Hupingshan, condado de Shimen, aparecen los graves daños causados.
Vía… pic.twitter.com/wemK5f9khG
Inundaciones masivas causadas por el desbordado río Jianjiang en la ciudad de Duyun, provincia de Guizhou, China 🇨🇳 (19.05.2026) pic.twitter.com/62UmdsD3vt— ⏩️~Селсо Мартинес 𝕽𝖆𝖒𝖔𝖘 𝕏 🇸🇻~🇺🇸 (@CelsitoM042867) May 19, 2026
AVISO ⛈️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 18, 2026
Lluvias torrenciales y graves inundaciones hoy en Hunan, China 🇨🇳
Intensas lluvias con precipitaciones récord causaron crecidas en caudales de los ríos. En el condado de Shimen, el nivel del río aumentó 12 m originando severas inundaciones.
Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/ezHrlOzw9X