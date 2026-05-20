Lluvias en China dejan 5 muertos y 11 desaparecidos

Cinco personas fallecieron y otras once permanecen desaparecidas tras el azote de continuas lluvias torrenciales en el distrito de Shimen, ubicado en la provincia central de Hunan, China.

China: Inundaciones en Shimen dejan 5 muertos y 11 desaparecidos

Los intensos aguaceros inundaron decenas de localidades, provocando el despliegue inmediato de brigadas de rescate.

La primera ronda de fuertes lluvias del año comenzó a las 7:00 de la mañana del domingo. El agua golpeó con fuerza la infraestructura de la región, afectando de forma directa a un total de 23 poblados y distritos del territorio.

El comité de respuesta ante emergencias y seguridad laboral de Shimen comunicó que el recuento de daños humanos y materiales ya impactó a 103,247 residentes. Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares debido a las anegaciones.

Las operaciones de rescate continúan activas en las zonas críticas para localizar a los ciudadanos que se reportaron como desaparecidos. Las autoridades locales aceleran el envío de ayuda humanitaria y materiales de primera necesidad a los refugios temporales instalados para los damnificados.

Se espera que las cuadrillas inicien la evaluación de los daños en las carreteras y servicios públicos una vez que los niveles del agua comiencen a descender, mientras los meteorólogos vigilan la evolución del clima para prevenir nuevos desastres en los poblados vulnerables.

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Tremendas imágenes de los daños causados por las severas inundaciones en Hunan, China 🇨🇳

Una vez que las aguas han retrocedido tras las inundaciones por lluvias torrenciales en la ciudad de Hupingshan, condado de Shimen, aparecen los graves daños causados.

Vía… pic.twitter.com/wemK5f9khG — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 19, 2026

Inundaciones masivas causadas por el desbordado río Jianjiang en la ciudad de Duyun, provincia de Guizhou, China 🇨🇳 (19.05.2026) pic.twitter.com/62UmdsD3vt — ⏩️~Селсо Мартинес 𝕽𝖆𝖒𝖔𝖘 𝕏 🇸🇻~🇺🇸 (@CelsitoM042867) May 19, 2026