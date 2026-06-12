EE.UU.: Ex policía mata a esposa alegando que prefería la cárcel que seguir lidiando con una loca

Un oficial de policía retirado de 80 años, identificado como William Simmons, fue acusado formalmente en Orlando, Florida, tras asesinar de un disparo a su esposa Nancy Simmons, de 83 años, quien padecía demencia avanzada.

William Simmons y su esposa Nancy Simmons

Al ser capturado, el agresor dejó frío a los investigadores al confesar que cometió el crimen porque prefería lidiar con la prisión antes que soportar las locuras de su cónyuge.

El suceso ocurrió el pasado 21 de febrero en una vivienda del Condado de Orange, donde agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida de la anciana en el suelo de la cocina con un disparo de escopeta en el abdomen.

Según el reporte oficial, el detenido, quien laboró para el departamento policial entre 1975 y el año 2000, atacó a la víctima a quemarropa en medio de una discusión iniciada por un viaje en crucero.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el exoficial sentenció ante los detectives: «Amo a la antigua Nancy, pero prefiero vivir en la prisión antes que seguir lidiando con ella».

Aunque la defensa ha intentado justificar el acto alegando el desgaste y la complejidad que implica cuidar a un paciente con demencia, la Fiscalía avanza con firmeza para lograr una condena por homicidio en primer grado, manteniendo al acusado tras las rejas y sin derecho a fianza.

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