Quiebran red de tráfico de drogas que operaba como empresa de seguridad privada en Costa Rica

La Sección contra el Narcotráfico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fuerzas especiales ejecutaron este miércoles un operativo simultáneo en Costa Rica que incluyó más de cinco allanamientos y dejó como resultado la captura de ocho personas vinculadas al delito de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Costa Rica: 8 capturados y 300 paquetes cocaína

Las acciones policiales se concentraron en las instalaciones de la empresa de seguridad privada Rocha. En el despliegue participaron el Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ, la Unidad Especial de Apoyo de la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Intervención.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la organización criminal se encargaba de comprar cocaína en Colombia para posteriormente revenderla en Costa Rica.

La policía costarricense incautó 300 paquetes de cocaína

El grupo utilizaba la estructura de la empresa de seguridad privada —la cual se encuentra formalmente inscrita y al día en el sistema de Control Pas— como fachada para legitimar los capitales ilícitos.

La investigación en torno a esta estructura delictiva inició meses atrás, luego de que agentes del OIJ lograran el decomiso de más de 300 paquetes de cocaína ocultos en las oficinas de la referida compañía de seguridad.

Los ocho detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía para su debido proceso judicial.

El allanamiento ocurrió en la empresa de seguridad privada Rocha.



