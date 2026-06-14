12 personas mueren al estrellarse avión con paracaidistas en Estados Unidos

Un total de 12 personas murieron este domingo al estrellarse una aeronave que transportaba paracaidistas cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Missouri reporta 12 muertos en accidente aéreo

Entre las víctimas se encontraban 11 paracaidistas y un piloto, según los reportes preliminares citados por medios estadounidenses.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri indicó en la red social X que agentes estatales acudieron al lugar para apoyar al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

El accidente ocurrió cerca de Butler, una localidad ubicada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

Reportan 12 personas fallecidas tras accidente aéreo en Misuri. pic.twitter.com/Hdl8Di5E5v — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) June 14, 2026

De acuerdo con Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, la aeronave acababa de despegar alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local.

El avión no logró ganar altitud visual, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó cayendo a unos 275 metros de la pista.

La aeronave era un turbohélice de un solo motor operado por Skydive Kansas City, según detalló Jacobs a CNN.

El aparato impactó en un campo cercano al aeropuerto, por lo que las autoridades comenzaron a cerrar una carretera próxima como medida de precaución.

Las víctimas todavía no fueron identificadas públicamente, debido a que sus familiares deben ser notificados primero.