Choque de helicópteros deja 6 muertos en Río de Janeiro

Al menos 6 personas murieron la mañana de este domingo tras la colisión de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, informaron fuentes oficiales.

Río de Janeiro: helicópteros chocan y dejan 6 muertos

El accidente aéreo ocurrió exactamente a las 8:59 de la mañana, hora local, según detalló Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, en declaraciones a medios de comunicación.

Cuando los equipos de rescate llegaron al sitio, localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fue encontrada en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras estrellarse contra un estacionamiento privado, donde el fuego destruyó alrededor de 20 automóviles eléctricos que se encontraban en el lugar.

🇧🇷| Dos helicópteros colisionaron en el aire sobre Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Se estrellaron en el patio de una concesionaria de autos (BYD), provocando un incendio.



• Muertos: Al menos 6 personas (todas a bordo, sin víctimas en tierra).

•… — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 14, 2026

🚨 URGENTE: Cinco pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu próximo ao Centro de Futebol Zico (CFZ). pic.twitter.com/O2ZBluJvah — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 14, 2026

De acuerdo con el vocero bomberil, la fuerza del impacto en el aire provocó que múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieran proyectados hacia edificios residenciales y comerciales cercanos.

La escena movilizó a equipos de emergencia, bomberos y autoridades locales, que trabajaron en el control del incendio, el rescate de las víctimas y la revisión de las zonas afectadas por los restos de las aeronaves.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no detallaron las causas de la colisión ni la identidad de las personas fallecidas.