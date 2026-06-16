Sueco prostituyó “sin piedad” a su esposa con 120 hombres

A cuatro años y cinco meses de prisión fue condenado un hombre de 61 años que durante tres años “explotó sin piedad” a su esposa, a la que obligó a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.

El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor de drogas, indicó la corte en un comunicado.

«El tribunal de distrito determinó que el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación», señaló.

La fiscalía identificó a unos 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la mujer.

Este caso, que conmocionó a Suecia, ha sido comparado con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo marido fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente.

Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a la que obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, para atraer a más clientes.