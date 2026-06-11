3 personas mueren en atropello de ciclistas durante campamento escolar en Países Bajos

Al menos tres personas murieron, entre ellas dos menores, luego de que un vehículo atropelló a un grupo de ciclistas que participaba en un campamento escolar en la localidad de Hulst, al sur de Países Bajos.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, en una carretera de dos carriles que conecta las aldeas de Terhole y Vogelwaarde, en la región meridional de Zelanda.

Según informó la radiodifusión neerlandesa NOS, las víctimas mortales fueron dos niños y un adulto.

Otros cuatro menores resultaron gravemente heridos y reciben atención médica tras el fuerte impacto.

El grupo estaba compuesto por 14 niños y dos adultos, quienes circulaban por un carril bici como parte de las actividades del campamento escolar.

La tragedia golpeó profundamente a la comunidad educativa, pues el viaje formaba parte de una de esas experiencias que muchos niños esperan con ilusión durante el año escolar.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, calificó lo ocurrido como una noticia “terrible y estremecedora”.

El funcionario expresó que lo que debía ser uno de los momentos más especiales para cualquier niño y escuela primaria terminó convertido en una pesadilla.

Jetten también envió sus condolencias a las familias de las víctimas, a los heridos y a sus seres queridos.

“Países Bajos está con ellos y comparte su dolor”, manifestó el primer ministro en un comunicado difundido por su oficina.