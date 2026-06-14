Tiroteo en Filadelfia deja atacante muerto y 3 policías heridos

Un tiroteo registrado este domingo en el vecindario de Wynnefield, en Filadelfia, Estados Unidos, dejó al atacante muerto y a tres agentes de Policía con heridas leves, informaron las autoridades locales.

Luces de emergencia de una patrulla policial.

Los policías lesionados y el agresor fueron trasladados de urgencia al Hospital Penn Presbyterian, donde el atacante fue declarado muerto a las 11:08 de la noche, hora local.

La cadena CBS informó que el pronóstico de los tres oficiales es favorable y se espera que todos se recuperen por completo, sin mayores complicaciones.

El jefe de la Policía de Filadelfia, Kevin Bethel, explicó en conferencia de prensa que el sospechoso abrió fuego contra los agentes que se encontraban en la escena.

“Había cuatro agentes allí, tres resultaron heridos”, confirmó Bethel, al destacar que los oficiales sobrevivirán a sus lesiones.

El jefe policial agradeció el trabajo de sus compañeros y señaló que hombres y mujeres del departamento arriesgan su vida en este tipo de intervenciones.

Una mujer que se encontraba en las inmediaciones también fue llevada al Hospital Jefferson, aunque las autoridades no confirmaron que presentara heridas.

Bethel indicó que la mujer aparece en videos relacionados con el hecho y que el vehículo de su propiedad recibió disparos.

Las autoridades aclararon que la investigación apenas comienza y todavía no se conoce el motivo del ataque contra los agentes.