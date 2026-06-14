Escalador conocido como «Hombre Araña» muere al caer en volcán de Yemen

El escalador yemení Antar al-Absi, conocido popularmente como el “Hombre Araña de Yemen”, murió este viernes tras caer al fondo del cráter volcánico Haradhat Damt, de 120 metros de altura, en la gobernación de Al-Dhalea, informó Al Jazeera.

Antar al-Absi

El joven ascendía por las empinadas paredes rocosas del volcán inactivo sin equipo de seguridad cuando perdió el agarre y se precipitó al vacío.

Al-Absi realizaba maniobras acrobáticas en la zona, una práctica extrema que lo volvió popular en redes sociales entre quienes seguían sus peligrosos ascensos.

El accidente quedó registrado en un video que circuló en plataformas digitales, donde muchos usuarios reaccionaron con consternación por la muerte del escalador.

🔴 Yemen’de “Örümcek Adam” olarak tanınan bir adam, sönmüş bir volkan kraterine tırmandığı sırada düşerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/FEpQMuoFkt — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) June 12, 2026

Medios locales informaron que los equipos de rescate recuperaron su cuerpo este sábado de las aguas termales ubicadas en el interior del cráter.

La operación de búsqueda inició inmediatamente después de la caída, debido a lo complicado del terreno y la profundidad del sitio.

Al-Absi ganó notoriedad por documentar sus recorridos en montañas escarpadas y parajes naturales de alto riesgo, donde realizaba ascensos sin las medidas tradicionales de protección.

Su estilo temerario le valió el apodo de “Hombre Araña de Yemen”.