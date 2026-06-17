Se forma Arthur, la primera tormenta tropical del Atlántico

La tormenta tropical Arthur, la primera en ser nombrada durante esta temporada de huracanes del Atlántico, se formó cerca de la costa de Texas y activó advertencias por tormenta, inundaciones repentinas, marejada y posibles tornados en zonas de Texas, Luisiana y Misisipi.

Tormenta tropical Arthur amenaza con lluvias extremas al sur de Estados Unidos

El fenómeno natural comenzó a afectar la región desde ayer, con lluvias intensas que podrían superar los 250 milímetros y alcanzar máximos locales de hasta 500 milímetros, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Arthur presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una presión central de 1,001 milibares, mientras avanzaba hacia el noreste, cerca de la costa texana.

El centro de la tormenta se ubicó a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O’Connor, Texas, y a 300 kilómetros al oeste-suroeste de Lake Charles, Luisiana.

Tormenta Arthur se forma cerca de Texas

De acuerdo con los pronósticos, el sistema tocaría tierra en el suroeste de Luisiana durante la noche del miércoles.

Las autoridades emitieron advertencias de tormenta tropical desde High Island, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, mientras comunidades costeras y del interior permanecen bajo vigilancia por el riesgo de crecidas súbitas.

El principal peligro será la lluvia, con acumulados generales de 125 a 250 milímetros, equivalentes a 5 a 10 pulgadas, hasta el viernes.

Arthur también puede provocar marejada ciclónica de hasta 1.2 metros en zonas bajas del litoral entre Port Bolivar, Texas, y Morgan City, Luisiana.

A esto se suman corrientes de resaca y oleaje peligroso para bañistas y embarcaciones pequeñas, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse lejos del mar mientras pasen los efectos del sistema.

El Centro Nacional de Huracanes también advirtió sobre la posibilidad de tornados aislados desde la costa superior de Texas hasta el sur de Luisiana y partes de Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida.