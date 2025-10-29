Ecuador reporta más de 7.400 muertes violentas en 2025

En los primeros 10 meses de 2025, se contabilizaron 7 mil 439 asesinatos en el Ecuador, es decir, más casos de los que se registraron en los 12 meses de 2024.

Solo en el fin de semana más reciente, se reportaron algunos casos que muestran la violencia en el país. Tres mujeres, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas a tiros en Santa Elena, ocurrió la madrugada del sábado 25 de octubre de 2025. Ese mismo día, hubo otro triple crimen en Los Ríos.

Los casos se sumaron a dos masacres en Santo Domingo y Manabí, respectivamente.

La cifra superó el total de muertes violentas reportadas entre enero y diciembre de 2024, que fue de 7 063, según los datos de la Policía Nacional.

De acuerdo a los datos, Guayas encabeza la lista de las provincias más violentas con 3 335 crímenes. Le siguen Los Ríos con 1 029 y Manabí con 1 028.

Las cifras revelan que el 2025 supera al 2023 en niveles de violencia. Entre enero y octubre de 2023 fueron 6 717 asesinatos. En ese mismo periodo de 2024, el número bajó a 5 597 pero en este año, alcanzó un pico de 7 439.