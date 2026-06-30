Techo de escuela colapsa y mata a 14 niños en Pakistán
Al menos 14 niños murieron tras derrumbarse el techo de un centro educativo este martes en la ciudad de Lahore, al este de Pakistán, reportaron medios locales, citando a las autoridades.
En el trágico accidente, otros ocho niños y una maestra resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.
Según señaló la Policía, el edifico que albergaba la escuela continuaba en obras. En relación con el incidente, se han detenido a dos personas: el contratista encargado de la construcción del inmueble y su propietario.