Al menos 14 niños murieron tras derrumbarse el techo de un centro educativo este martes en la ciudad de Lahore, al este de Pakistán, reportaron medios locales, citando a las autoridades.

En el trágico accidente, otros ocho niños y una maestra resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Según señaló la Policía, el edifico que albergaba la escuela continuaba en obras. En relación con el incidente, se han detenido a dos personas: el contratista encargado de la construcción del inmueble y su propietario.